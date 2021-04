Teigamägi: püüame tuua meie kümnevõistluse tipud üheks võistluseks kokku

Saaremaalt pärit Teigamägi asus Eesti kergejõustikku juhtima 2006. aastal 35-aastase mehena, mil oli enda sõnutsi ettevõtluses läbinud ühe etapi ning otsis elus uusi ja huvitavaid väljakutseid. Et tugev kergejõustikupisik oli temas maast madalast sees ja huvi meelisalale midagi tagasi anda samuti, otsustas ta end proovile panna. Nüüd, 15 aastat hiljem, on Teigamägi üks kõige kauem suure alaliidu presidendina ametis püsinud inimesi.

Pea kahetunnises usutluses avalikustas Teigamägi saatejuht Karl Rinaldole mitmeid huvitavaid mõtteid ja plaane seoses eelseisvate aastatega Eesti kergejõustikus. "Hea oleks, kui me suudaksime oma praegused tippmehed kümnevõistluses koondada korra ühele staadionile ja võistlusele. Võib-olla teha umbes selline maavõistlus nagu 1975. aastal, kus osalesid Nõukogude liidu, Lääne-Saksamaa ja USA kümnevõistlejad. Toona muidugi oli võistlusi vähem ja iga taoline väljund võeti paremini vastu. Tänavu on aga igal aastal tiitlivõistlus, lisaks näiteks Götzis. Aga see on miski, mille nimel me praegu tööd teeme," ütles Teigamägi.

Saates on muuhulgas juttu ka järgnevast:

* Kas Teigamägi soovinuks, et tal olnuks tänavustel valimistel ka vastaskandidaat?

* Milliseid vigu on alaliit viimastel aastatel teinud?

* Kuidas Teigamägi noorena Saaremaal spordiga tutvust tegi?

* Kuidas tulevane alaliidu president 1990. aastatel ettevõtlusega tegelema hakkas ja mis tõi edu?

* Millised tiitlivõistlused on jätnud Teigamägile kõige sügavama jälje?

* Milliste Eesti sportlaste elulooraamatud väärivad esiletoomist?

* Kuidas kergejõustikuliidul toetajate otsimine edeneb ja mida potentsiaalsetele sponsoritele väljundina pakutakse?

* Tiitlivõistluste teleülekannetest minevikus, olevikus ja tulevikus.

* Millist täiskasvanute tiitlivõistlust Eesti korraldada sooviks?

* Kuidas Teigamägi Ameerika jalgpallis tippu jõudnud Margus Hundiga aru pidas.

* Kas Kalevi staadionil hakatakse pärast renoveerimistööde lõpule viimist korraldama ka suuri kergejõustikuvõistlusi?

* Alaliit peab plaani, kuidas Eesti paremad kümnevõistlejad mõne aasta pärast kodupubliku ette võistlema tuua.