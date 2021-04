Maailmameistrid legendaarse tõusu otsas teistele sõnaõigust ei jätnud

Van der Breggen võidutses seejuures seitsmendat aastat järjest, alistades seekord poolatari Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing) kahe ja itaallanna Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo Women) kuue sekundiga. Ainsa eestlannana startinud Mae Lang (Andy Schleck - CP NVST - Immo Losch), kes taastus hiljuti külmetushaigusest, ületas 130,2-kilomeetrisel võistlusel ajalimiidi ning tulemust kirja ei saanud.

"They're going to have to rename this the !"



The Dutch rider's dominance continues as she claims a straight win at La Fleche Wallonne #FWwomen pic.twitter.com/MgeewJGu9g