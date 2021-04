Moscon teenis teise etapivõidu, Kangert kerkis seitse kohta

Moscon kuulus taaskord jooksikute gruppi, mis läks päeva viimasel tõusul, 22 kilomeetrit enne finišit omakorda pooleks. Ette jäi neli meest, kes töötasid koos lõpumeetriteni. Parimat sprindikiirust näitas Moscon, kellega suutis kaasa minna vaid teisena lõpetanud austerlane Felis Grosschartner (Bora-Hansgrohe). Michael Storer (Team DSM), kaotas esimestel ühe sekundiga. Peagrupp, kuhu kuulus ka Kangert, finišeeris 49 sekundit hiljem.

Stage One ✔️

Stage Three ✔️@INEOSGrenadiers rider Gianni Moscon wins his second stage of the week at the Tour of the Alps #TotA pic.twitter.com/QTQWFXQTlJ