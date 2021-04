Juventuse president ei anna Superliiga osas alla: meil on verevanne

Teisipäeva õhtul enne Superliiga klubide erakorralist koosolekut Itaalia ajalehe la Repubblicaga kõnelnud Agnelli sõnul uut võistlussarja kõrvale heidetud veel ei ole ning sel on tema hinnangul jätkuvalt suur potentsiaal. "Meie klubide vahel on verevanne. Me lähme sellega edasi," kommenteeris Superliiga asepresidendiks nimetatud Agnelli.

Euroopa jalgpalli katuseorganisatsiooni UEFA on hoiatanud, et Superliiga loomisel ootab osalevaid meeskondasid ees väljaheitmine nii kodustelt meistrivõistlustelt kui rahvusvahelistelt turniiridelt.

"See oleks tõsine võimu kuritarvitamine," lisas Agnelli. "See, millega nad meid ähvardavad, on ebaseaduslik ning kui see peaks juhtuma, poleks UEFA enam pelgalt monopol, vaid ka diktatuur. FIFA ja UEFA teenivad tulu tänu meie mängijatele, aga keerulistel hetkedel jätsid nad meid üksi. Nad peavad valima, kas nad on võistluste korraldajad või promootorid."

12 Euroopa jalgpalli tippklubi algatusel loodud Superliiga sai teisipäeva hilisõhtul tõsise hoobi, kui kuus Inglismaa klubi – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ja Tottenham Hotspur – teatasid, et loobuvad sarjas osalemast. Tohutu kriitikatule alla sattunud Superliiga osas avaldasid Inglismaal pahameelt lisaks fännidele ka mängijad ja poliitikud.

"Meile ei meeldi see (Superliiga idee – toim.) ja me ei toeta seda," seisis Liverpooli kapteni Jordan Hendersoni teisipäeval sotsiaalmeedias tehtud avalduses, mida jagasid ka valitseva Inglismaa meisterklubi teised mängijad. "See on meie ühine seisukoht. Oleme pühendanud sellele jalgpalliklubile ning tema toetajatele."

Kolmapäeval vabandas Liverpooli ameeriklasest omanik John Henry tekkinud olukorra pärast. "Oli teada, et ilma fännide toeta see projekt tõeks ei saa ning viimased 48 tundi näitasid seda väga ilmekalt. Me kuulsime teid. Tahan vabandada kõigi ees, kes näevad igapäevaselt vaeva selle nimel, et meie toetajad õnnelikuks teha. Olen ainuisikuliselt vastutav tekkinud olukorra pärast ning palun vabandust."