OTSEBLOGI | Kanepi mängib Istanbulis avaringis maailma 90. reketiga

Enne mängu:

Matš peetakse alles kolmapäeval, kuna Dijas oli nädalavahetusel Argentinas Billie Jean King Cupil (endine Fed Cup) Kasahstani koondist esindamas ning piirangute tõttu oli tal raskusi äralennu saamisega, aga lõpuks pääses ta siiski õigel ajal minema ja jõudis Istanbuli.

35-aastane Kanepi ja 27-aastane Dijas on seni omavahel mänginud neljal korral ja mõlemal on kirjas kaks võitu. Viimati olid nad vastamisi 2019. aastal Indian Wellsis WTA Challengeril, kus Dijas jäi peale 6:3, 7:6 (6). Liival on nad varem mänginud kahel korral ning mõlemal on kirjas üks võit – 2010. aasta Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis võttis Kanepi kindla 6:1, 6:0 võidu, 2018. aasta Stuttgardi turniiri kvalifikatsiooni otsustavas mängus pidi aga eestlanna tunnistama Dijase 6:4, 4:6, 6:4 paremust.

Kanepi ja Dijase matši võitja läheb teises ringis vastamisi turniiril 3. asetatud venelanna Veronika Kudermetovaga, kes sai avaringis 6:4, 3:6, 7:6 (4) jagu USA-d esindavast Bernarda Perast.