VAATA OTSE | Võimsas hoos Paide võõrustab Nõmme Kaljut

Muljetavaldavas hoos olev Paide Linnameeskond on hooaega alustanud nelja võidu ja ühe viigiga, olles 13 punktiga Eesti meistrivõistluste liider. Viimati alistati Tallinna FCI Levadia, kellest oldi üle suisa 4:0, enne seda võideti Kuressaaret, Viljandit ja Narvat ning viigistati Legioniga.

Nõmme Kalju on hooaega alustanud kahe võidu ja kolme kaotusega, seejuures on vastasele alla jäädud viimases kahes järjestikuses kohtumises. Pühapäeval sai Kalju 0:1 üllatuskaotuse liiga uustulnukalt Pärnu Vapruselt, enne seda kaotati sama skooriga Levadiale. Kaotatud on veel Narvale, võidetud on Legionit ja Kuressaaret.

Viimasest 20 omavahelisest kohtumisest on Paide võitnud viis ja Kalju kümme. Viiki on mängitud viiel korral. Viimati kohtusid meeskonnad mullu detsembris, kui suureskoorilises mängus võitis Paide 7:4. Enne seda oli Paide oktoobris võidutsenud 3:1.