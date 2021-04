Euroliiga: Efes ei jätnud Realile võimalust, Milan võitis viimasel sekundil

Play-off'iks kolmanda asetuse saanud Efes juhtis teise poolaja alguseks veel vaid nelja punktiga, ent võitis kolmanda veerandaja 20:10 ja viimase neljandiku 26:13.

Rodrigue Beaubois viskas võitjate kasuks 19 punkti, Sertac Sanli lisas 16 punkti ja kaheksa lauapalli. Efesi liider Shane Larkin tabas kümnest kaugviskest kolm ja lõpetas kohtumise 14 punktiga. Reali resultatiivseim oli 13 punkti visanud Trey Thompkins.

Avaringi eeldatavalt kõige tasavägisema vastasseisu avavaatus neljanda asetusega Milani ja viienda paigutusega Müncheni Bayerni vahel kujunes äärmiselt põnevaks ja lõppes Itaalia klubi napi võiduga.

Bayern võitis teise veerandaja 26:11 ja juhtis viimase veerandaja alguses 11 punktiga, aga Milan lõpetas kohtumise võimsa tagasitulekuga.

Kaks minutit enne mängu lõppu 70:74 kaotusseisus olnud Milan tegi seejärel 7:0 spurdi, jäi James Gisti tabavate vabavisete järel veel 1,2 sekundit enne lõpusireeni kaotusseisu, ent Zach Leday sokutas audist korvi kohale riputatud palli läbi rõnga ja Itaalia klubi alustas play-off'i raske võiduga.

