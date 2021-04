Musting Balti liiga pronksist: parimad mängud tegime ikkagi eurosarjas

Põlva Serviti polnud Balti liigas medalit võitnud kolm aastat. Leedus toimunud finaalturniiril kaotati esmalt kindlalt Klaipedale, kuid pronksimängus saadi kahe väravaga jagu Alytusest.

Medal tuli raske seisu kiuste. Servitil olid tagaliinist puudu mõlemad vasakukäelised pommitajad ehk Andris Celminš ja Otto Karl Kont. Poolfinaalis tabas vigastus ka esiväravavahti Eston Varuskit.

"Eks ta selline suhteliselt maksimaalne tulemus meil oli, et parimad mängud tegime ja parimas konditsioonis olime ikkagi veebruaris-märtsis, kui mängisime eurosarjamänge Venemaa klubiga Saratov ja Rootsi klubiga Ystad," rääkis ERR-ile Serviti juhendaja Kalmer Musting.

Läti klubid tänavu Balti liigas kaasa ei teinud. Finaalturniirile jõudsid kolm Leedu ja üks Eesti klubi. Leedu klubikäsipall on praegu Eestist ees, aga Mustingu hinnangul pole vahe suur.

"Võrreldes Leedu tiimidega on Eesti võistkondades ikkagi päris palju noori ja noored on veel arenemisjärgus. Ma usun, et see vahe väheneb," sõnas Musting.

Valikmängudeks valmistuvas Eesti koondises on neli-viis Serviti pallurit. Esimest korda pääses valikusse joonemängija Ülljo Pihus.

"Ta on meil selline võistkonna hing olnud juba mitmel hooajal. On ka tal olnud suuremaid mõõnaperioode, just selles, et ta ei ole oma olukordi hästi realiseerinud, aga nüüd sellel aastal on ta seda eriti hästi teinud," lõpetas Musting.