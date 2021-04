Meedia: Superliiga on juba kokku kukkumas

BBC ja Sky Sports avaldasid teisipäeva õhtul, et Inglismaa suurklubi Londoni Chelsea tahab äsja välja kuulutatud jalgpalli Superliigast välja astuda. Järgmise tunni jooksul avaldasid oma vastumeelsust veel mitmed võistlussarja asutajaliikmeteks olnud klubid.

Ligi tuhat fänni kogunesid teisipäeval Chelsea liigamängu eel Brightoni vastu Stamford Bridge'i staadioni ümber, et planeeritud Superliiga vastu meelt avaldada.

BBC kirjutas mõned tunnid hiljem, et Chelsea on ette valmistamas avaldust, et pühapäeval välja kuulutatud võistlussarjast välja astuda. Mõne aja pärast lisandus sellesse nimekirja Manchester City, kelle peatreener Pep Guardiola saatis päeval võistlussarja poole teravaid kriitikanooli ja seejärel ka Londoni Arsenal.

FC Barcelona president Joan Laporta kinnitas õhtul, et ilma klubi liikmete nõusolekuta võistkond Superliigaga ei liitu. Väidetavalt on oma otsuses kahtlema hakanud ka Madridi Atletico.