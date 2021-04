Soome MM-ralli lükati kaks kuud edasi

Seoses koroonaviiruse levikuga ei ole Soomes sel suvel suured kogunemised lubatud ja nii otsusid korraldajad koostöös rahvusvahelise autospordiliidu (FIA) ja WRC promotsioonifirmaga ralli edasi lükata.

Kui algselt pidi Jyväskylä lähistel peetav Soome MM-ralli toimuma 29. juulist 1. augustini ehk kaks nädalat pärast Rally Estoniat, siis uued kuupäevad on 30. september kuni 3. oktoober ehk etapp lükatakse tahapoole Ypres'i ja Akropolise rallit.

Koroonaviiruse pandeemia tõttu jäi eelmise aasta Soome MM-ralli ära ja lahkus ka peasponsor Neste. See on pannud korraldajad tugeva majandusliku surve alla, mida loodetakse leevendada pealtvaatajate saabumisega.

Veebruaris toimus Põhja-Soomes Rovaniemi lähistel talveralli, kuhu ka pealtvaatajad ei pääsenud, aga Jyväskylä etappi korraldava AKK Sportsi klubi juht Riku Bitteri sõnul on asjaolud erinevad.

"Soome ralli on väga pealtvaatajate jaoks tehtud üritus ja me vajame fänne, et see toimiks," kommenteeris ta pressiteate vahendusel. "Kuigi kindlust pole, et saame oktoobris fänne võõrustada, siis loodame, et vaktsineerimisprogramm teeb selle võimalikuks."

"Täname kohalikke võime, FIA-t ja WRC promotsioonifirmat, et uute kuupäevadega nõustuti. Vabandame kõigi ebamugavuste pärast, mida muudatused põhjustavad, aga oleme kindlad, et see on ralli, selle sidusrühmade ja kõigi fännide huvides."

Autoralli MM-sari jätkub sel nädalal hooaja kolmanda etapiga Horvaatias. Sündmustele saab kaasa elada ERR-i spordiportaali ralliblogi vahendusel.