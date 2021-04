Itaalia profitiimile määrati 30-päevane võistluskeeld

Tugevuselt teise taseme (UCI ProTeam) profiklubi rattur Matteo Spreafico põrus mullusel Giro d'Italial keelatud aine Enobosarmi ehk ostariiniga. Tänavuse hooaja eel jäi klubi teine rattur Matteo De Bonis vahele EPO-ga.

Kaks dopingujuhtumit vähem kui 12 kuu jooksul tähendab vastavalt UCI reeglitele kogu tiimile 15-45 päeva pikkust võistluskeeldu ja kuigi Vini Zabule määratud 30-päevane keeld lõppeb kaks päeva enne Giro algust, otsustas meeskond suurtuurist loobuda.

Doping on Itaalias kriminaalkuritegu ja nii korraldas politsei 2009. aastal asutatud võistkonna ruumides ja ratturite kodudes läbiotsimise. Meedia teatel on uurimise all nii Vini Zabu juht Angelo Citracca, peaspordidirektor Luca Scrinto kui ka De Bonis.

Citracca lausus portaalile Cyclingnews, et läbiotsimistel midagi keelatut ei avastatud ning võistkond teeb nii Itaalia politsei kui ka rahvusvahelise jalgrattaliiduga koostööd. De Bonis tegutses tema sõnul omal initsiatiivil.

Vini Zabu-Brado-KTM-i asemel saab Itaalia velotuuri korraldajatelt erikutse Androni Giacattoli meeskond.