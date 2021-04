TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit kohtub Stuttgardis noore sakslannaga

Kohtumine on kavas peaväljaku teise matšina, esimene mäng sel väljakul algab Eesti aja järgi kell 12.30. Seega pääsevad Kontaveit ja Middendorf väljakule orienteeruvalt kella 14 paiku.

Enne mängu:

Tänavu esimest korda liivaturniiril mängivale Kontaveidile loositi avaringi vastane kvalifikatsioonist. 18-aastane Middendorf alistas esmalt 4:6, 6:1, 6:3 üheksanda asetusega horvaatlanna Jana Fetti ning seejärel 2:6, 6:3, 6:0 kvalifikatsiooni kuuenda paigutusega kaasmaalanna Tamara Korpatschi ning pääses põhitabelisse, kus ta loositi kokku Eesti esireketiga.

25-aastane Kontaveit ja Middendorf varem omavahel mänginud ei ole, seda lihtsal põhjusel – nimelt on tänavune Stuttgardi turniir 18-aastase sakslanna WTA põhitabeli debüüt. Middendorfil ei ole WTA edetabelikohta, ITF-i juunioride arvestuses on ta 40. kohal. Middendorfile on see alles seitsmes profiturniir, peamiselt mängib ta endiselt noorteturniiridel.

Edu korral ootab Kontaveiti teises ringis maailma neljas reket, USA tennisist Sofia Kenin, kes on avaringis vaba. Võimalik vastane veerandfinaalis on viienda paigutusega Valgevene esinumber Arina Sabalenka ning poolfinaalis maailma kolmas naine Simona Halep.

Mullu jäi Stuttgardi turniir koroonapandeemia tõttu ära, kaks aastat tagasi jõudis Kontaveit Stuttgardis finaali, kus jäi 3:6, 6:7 (2) alla toonasele maailma kolmandale reketile Petra Kvitovale. Kokku on Kontaveit varem Stuttgardis mänginud kolmel korral: 2017 jõudis ta veerand- ja 2018 poolfinaali.