Kangert lõpetas Alpi velotuuri avaetapil peagrupis, võit Mosconile

Itaallane Gianni Moscon (Ineos Grenadiers) võttis otsustava rünnaku ette viimasel kategoriseerimata tõusul, kust jäi finišini 3,5 kilomeetrit. Viimasel kilomeetril liitus temaga 21-aastane norralane Idar Andersen (Uno-X Pro Cycling Team), kellest Moscon suutis finišisirgel mööduda.

Peagrupp jõudis duole järele täpselt lõpujoonel. Kolmanda koha napsas endale valgevenelane Aleksandr Riabušenko (UAE-Team Emirates). Kangert lõpetas peagrupis 66. kohal ja sai võitjaga sama aja. 140. kohal finišisse jõudnud Pajur kaotas Mosconile 13 minuti ja 38 sekundiga.

Gianni Moscon gets his first win in two-and-a-half years! ‍♂️



The @INEOSGrenadiers rider takes the opening stage of the 2021 Tour of the Alps #TotA pic.twitter.com/CF90PwB1lV