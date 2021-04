Jaanimaa lõpetas Venemaal põhiturniiri teise kohaga

Eestlaste osalusel peetavad välisriikide käsipalliliigad on vägagi erinevas faasis – Soomes mängitakse juba kullale, Tšehhis alustati poolfinaalidega ja mujal jätkatakse põhiturniiriga. Venemaal lõpetasid Dener Jaanimaa ja Moskva CSKA põhiturniiri teisel astmel ning maikuus ootab ees nii karikavõistluste Final Four kui ka meistriliiga veerandfinaalid.

Idanaabrite kõrgliigas lõppes põhiturniir HC Tšehhovskije medvedi võiduga. Tiitlikaitsja kogus 44 punkti, Moskva CSKA jäi kolme silma kaugusele. Dener Jaanimaa viskas viimases voorus Taganrogi Donskie kazaki-JFU vastu kaks väravat ja andis kaks resultatiivset söötu ning CSKA lõpetas 31:19 (17:11) võiduga.

Jaanimaa: eurosari oli edulugu, Venemaal läheb Tšehhovi vastu keeruliseks

Hooaeg jätkub Venemaal veerandfinaalidega, kus CSKA kohtub Astrahani Dinamoga. Jaanimaa oli põhiturniiril oma meeskonna parim snaiper 91 tabamusega, millega jagas üldises pingereas kümnendat kohta. Värav+sööt arvestuses jäi Eesti koondise paremsisemine ühe silmaga esikümnest välja, kui kogus 125 resultatiivsuspunkti.

"Mais läheb põnevamaks, kõigepealt karikasarja Final Four ja siis liiga play-off. Eesmärgiks on klubil muidugi need võita, aga oleme ka realistid. Tšehhov on väga tugev ja kui jõuamegi mõlemas sarjas nende vastu finaali, siis läheb väga keeruliseks," tunnistas Jaanimaa, kelle hiljuti viga saanud pöial valmistab veel mängides ebamugavust, aga paraneb.

"Eurosari sai meie jaoks kaks nädalat tagasi läbi, ent see oli kindlasti edulugu ja tegime klubi ajalugu. Juba alagrupiturniirile pääs EHF Euroopa liigas oli saavutus, aga saime sealtki edasi. Montpellier vastu mängisime võõrsil hästi, kuid klassivahe oli siiski selge – vastaste ridades on maailmameistrid ja teised staarid," vaatas Jaanimaa tagasi.

"Nüüd liitun Eesti koondisega otsustavateks EM-valikmängudeks. Jaanuaris oli raske kodus istuda ning vaadata, kuidas poisid võimsalt Bosnia ja Hertsegoviina vastu võitlesid. Siis ei lubanud olukord, aga nüüd on hea meel, et saan sõprade ja hea atmosfääriga koondisega ühineda," kinnitas neljal korral Eesti parimaks käsipalluriks valitud Jaanimaa.

Patrail ja Roosna maitsesid Saksamaal võidurõõmu

Ainsa eestlasena eurosarjas konkurentsi jäänud Mait Patrail jäi väravata, kui Rhein-Neckar Löwen kaotas EHF Euroopa liiga veerandfinaali avakohtumise võõrsil HC Tšehhovskije medvedile 32:33 (19:15). "Lõvide" ja "karude" korduslahing toimub Mannheimis sel teisipäeval.

Saksamaa Bundesligas astus Patrail vastu pikaaegsele koduklubile TSV Hannover-Burgdorfile ning aitas Löwenit kahe tabamusega, kui kodusaalis saadi 33:28 (15:14) võit. Ebaühtlast liigatabelit juhib SG Flensburg-Handewitt 42 punktiga, THW Kielil on 41 ja Löwenil 40 silma, aga Patraili tööandjal koguni neli kohtumist konkurentidest enam peetud.

Kaks astet madalamal ehk Saksamaa kolmandas liigas maitsesid võidurõõmu Karl Roosna ja 1. VfL Potsdam. Kodusaalis alistati Hildesheimi Eintracht 30:24 (16:11) ja saadi 2. Bundesligasse üleminekuetapi avafaasis esimesed punktid tabelisse. Roosna viskas potsdamlaste kasuks kaks väravat.

Molkovale järjekordne võit, Roobale ja Grištšukile kaotused

Tšehhis alustati poolfinaalidega ning Praha HC Dukla jäi avamängus 23:31 (11:16) alla Plzeni Talent tymile. Martin Grištšuk viskas seeria esimeses kohtumises põhiturniiri Duklast astme võrra kõrgemal lõpetanud Plzeni meeskonna vastu ühe värava.

Prantsusmaa esiliigas pidid Jürgen Rooba ja Nice'i Cavigal Handball vastu võtma järjekordse napi kaotuse. Reedel jäädi võõrsil 32:34 (16:16) alla esikolmikukursil liikuvale Grand Nancy HB-le. Rooba tabaskuuest sooritatud viskest viis.

Võitmast ei väsi Alina Molkova ja CHEV Diekirch. Luksemburgi meistriliigas asuti Handball Eschi vastu koguni 9:0 ja 14:1 eduseisu ning võeti kindel võit tulemusega 30:17 (19:4). Molkova arvele kirjutati kuus väravat.

Soome liigas alustati kullamängudega. Poolfinaalis tuli Helsingi Dicken – kus abitreenerina ametis Valdar Noodla – välja 0:2 kaotusseisust ning alistas Karjaa BK-46 mängudega 3:2. Finaalseeria avamängus tunnistas Dicken suursoosik Riihimäe Cocksi nappi 31:29 (12:14) paremust.