Raieste sai Baskonia eest rekordiliselt palju mänguaega

Raieste tabas mõlemad väljakult sooritatud pealevisked ja lõpetas kohtumise nelja punktiga, lisaks andis Eesti koondislane ühe resultatiivse söödu.

Ühtlasi püstitas Raieste omamoodi isikliku rekordi, kui pääses pühapäeval väljakule 14 minutiks. Seni oli eestlane kõige pikemalt mänguaega teeninud hooaja teises voorus, kui peatreener usaldas teda Fuenlabrada vastu platsile 12 minutiks.

Baskonia on tabelis 22 võidu ja üheksa kaotusega neljandal kohal, tabeliliidriks on Madridi Real (30-1), kellele järgnevad Barcelona (27-4) ja Tenerife (23-6). Burgos (19-11) on Baskonia järel viies.