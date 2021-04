Sotši olümpial kaks medalit võitnud kahevõistleja lõpetas tippspordiga

34-aastaselt suusad varna riputav Krog kuulus Norra võistkonda, kes teenis kuldmedali 2014. aasta Sotši taliolümpia võistkonnavõistluses. Sama olümpia normaalmäe võistluses sai Krog pronksmedali. Lisaks on tal kolm hõbemedalit MM-idelt: 2013. aastal normaalmäe võistkonnavõistluses ning 2017. aastal võistkonnavõistluses ja paarissprindis.

2008. aastal Trondheimis MK-sarjas debüteerinud Krog võitis individuaalselt kolm etappi ja jõudis kokku 11 korda pjedestaalile. Karjääri viimasel hooajal ta MK-sarjas enam esikümnesse ei jõudnud ega startinud Oberstdorfi maailmameistrivõistlustel.

"Ma mäletan fantastilisi kogemusi ja tippklassi sportlastega koos saavutatut," lausus Krog. "Ma olen uhke, et olen saavutanud palju eesmärke, millesteni vähesed jõuavad ja läbinud teekonna, kus olen kohtunud paljude suurepäraste inimestega. Jään seda osa elust taga igatsema, aga samal ajal olen põnevil uute võimaluste üle ja saan veeta pisut rohkem aega pere ja lastega."

Sportlaskarjääri kõrval õpib Krog Gauldali kutsekoolis maamõõtjaks. "See on fantastiline keskkond, kus on oskustega õpetajad, kes on loonud head võimalused hariduse ja spordi ühendamiseks. Karjäärivõimalusi on mitmeid ja see on põnev valdkond. Ma pole küll veel kindel, kas see on suund, kuhu järgmisena lähen - olen alati valmis põnevateks väljakutseteks."