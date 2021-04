Kipchoge kontrollis vormi aasta kiireima maratoniga

Tokyo olümpiamängudele pääsu juba kindlustanud 36-aastane keenlane võttis võistlust kontrolljooksuna ega läinud mingit konkreetset aega püüdma.

"Ülesanne täidetud. Tingimused olid väga head, pisut tuulised, aga pole põhjust kurta," kommenteeris Kipchoge. "Võistlus oli täiuslik."

"See oli tõeline testvõistlus enne Tokyot. Hea on joosta mõni kuu enne olümpiat maratoni, et oma valmisolekut kontrollida," lisas maailmarekordi 2:01.39 omanik.

Ta edestas kaasmaalast Jonathan Koriri kahe minuti ja kümne sekundiga. Kolmandaks tuli eritrealane Goitom Kifle (+3.37). Parima eurooplasena oli poolakas Marcin Chabowski kümnes (+5.47).

Naistest teenis esikoha sakslanna Katharina Steinrück (2:25.59), teisena lõpetas Portugali esindaja Sara Moreira (+0.43) ja kolmandana taas sakslanna Rabea Schöneborn (+1.04).