Tülika tegelasega jagelenud O'Sullivan võitis MM-i avamängu

O'Sullivan alistas esimest korda põhitabelisse pääsenud Joyce'i 10:4, võites seejuures kolm viimast partiid enam kui sajapunktiste seeriate abil.

Pärast kohtumist rääkis ta aga vahejuhtumist ühes Sheffieldi restoranis, kus teda tülitas nokastanud kaaskodanik. Snuukri MM-ile on lubatud ka pealtvaatajad, kuid O'Sullivan on otsuse üle olnud kahtlev, pidades seda koroonaviiruse leviku situatsioonis ebamõistlikuks.

Antud juhtumil ei tekkinud probleeme küll tribüünil, vaid toitlustuskohas, kus tiitlikaitsja laupäeva hommikuse ja õhtuse sessiooni järel koos sõpradega viibis.

"Ma teadsin, et nii juhtub, kui läheb rahvarohkeks. Mida sa teha saad? Inimesed ju ei mõtle. Mind tülitati uskumatul moel. Tüüp tuli minu juurde ja ma palusin teda, et pean selle turniiri läbima koroonavabalt. Ma anusin. Tüüp oli õudne," vahendas inglase sõnu BBC.

"Restoranist tuli üks kutt kahe töötajaga ja nad toimetasid ta minema. See pole kellegi süü. Inimesed on välja lastud ja ostlevad. Nii need asjad on. Eelmisel aastal olid asjalood teistsugused. Siis oli palju vaiksem, võisid väljas istuda ja einestada."

"Kui ma ei peaks turniiri puhtana läbima, siis ei oleks nii suurt lugu, aga kui ma saan koroona, siis ei saa ma mängida," selgitas O'Sullivan. "Pean eemale hoidma. Kui võimalik, siis otsin kohti, kus on pisut vaiksem. Tulen kohale viimasel minutil ja hoian Sheffieldist eemale nii kaua kui võimalik."