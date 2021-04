O'Sullivan pole tiitli kaitsmisest huvitatud: pean need mängud üle elama

45-aastane O'Sullivan läheb tänavuse MM-i avaringis vastamisi debütandi Mark Joyce'iga ning kui ta suudaks Sheffieldis edukalt tiitlit kaitsta, jõuaks ta ühele pulgale rekordilised seitse korda maailmameistriks kroonitud Stephen Hendryga.

"MM-tiitli võitmine on minu jaoks alati tundunud antiklimaatilisena, nagu ka tiitlikaitsjana publiku ette tulemine," vahendab BBC O'Sullivani sõnu. "On nagu on, see kas on sinu teema või ei ole."

"Snuukri mängimine on minu elustiilist osa, mis meeldib mulle kõige vähem. Oleks suurepärane, kui ma ei peaks mängima ja saaksin lihtsalt nautida teisi snuukri hüvesid. Ilmselt ei saa kunagi oma tegevust sajaprotsendiliselt armastada, seega pean lihtsalt selle välja kannatama ja mängud üle elama," lisas inglane.