Eesti koondise ajaloolise värava lööja on viimaks saamas kodakondsust

Eesti jalgpallikoondise esimese värava pärast iseseisvuse taastamist lõi 1992. aasta 3. juunil Kadriorus Aleksandr Puštov, kelle tabamus vedas Eesti 1:1 viigini Sloveeniaga. Nüüd, ligi 30 aastat hiljem avalikustas Puštov, et on viimaks jõudnud lähedale Eesti kodakondsuse saamisele.

Puštov mängis sarnaselt paljudele toonastele koondislastele veel halli passiga, kuid peagi hakati koondisesse võtma vaid neid mängijaid, kel Eesti kodakondsus, kirjutab Soccernet.ee.

Ehkki Kaliningradis sündinud Puštov on pea terve elu Eestis elanud ja pärast mängijakarjääri lõppu edukalt Eesti klubisid juhendanud, polnud tal seni kodakondsust.

Nüüd avalikustas Puštov kunagise tippmängija Vladimir Voskoboinikovi juhitavas videosaates "Vosko-taim", et on Eesti passi saamisele lähedal. "Kahe viimase aasta jooksul olen pühendanud palju aega eesti keele õppimisele. Eelmisel aastal sooritasin keeleeksami ja nüüd on mul täidetud kodakondsuse saamiseks kõik nõuded, aga koroonaviirus on asjaajamist veidi pidurdanud. Usun siiski, et peagi saavad ka kõik formaalsused täidetud," rääkis Puštov.

