Kettagolfikoondis kogunes esmakordselt ettevalmistavaks laagriks

Kettegolfarid on koondisena Euroopa meistrivõistlustel osalenud juba kolmel aastal, ent selleks ettevalmistavat laagrit pole varem toimunud. Laagri kokkukutsumiseks andsid hoogu olematu võistlemise võimalus ning vajadus järgmise sammu järele spordiala arengus Eestis.

Koondise kapten Raimo Kimmel tõi liigutava jõuna välja viibiva hooaja. "Kevadesse kavandatud võistlusi järjest tühistatakse ja hooaja algus venib. Laagri eesmärk on vaadata otsa koondise ja selle kandidaatide mängutasemele ning tekitada ka seda maagilist sisemist sidet," selgitas ta. Lisaks tõi Kimmel välja, et koondise moodustamisel on määravad võistlustulemused, kuid kui võistluseid ei ole, siis tuleb need ise teha. Laager lõpeb PDGA C-kategooria võistlusega.

Võistlusele lisaks on ettevalmistavate tegevuste hulgas tippmängijate Kristin Tattari ja Silver Läti koostatud osavustestid ning nii füüsilist kui vaimset valmisolekut suurendavad loengud.

Koondise kinnitatud liikmed on MPO divisjonis Albert Tamm, Silver Lätt ja Rasmus Metsamaa, MP40 divisjonis Raimo Kimmel, MP50 divisjonis Eno Juul, FPO-s Kristin Tattar, Madli Vaht, Anneli Tõugjas ja Keiti Tätte, FP40-s Margit Viilep, FP50-s Eve Jänes, MJ19 divisjonis Mathias Villota ning FJ19 divisjonis Karita Vinni.