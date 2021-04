Meinhard realiseeris konverentsi poolfinaalis otsustava penalti

Normaalajal tegid teise asetusega Tulsa ja kolmanda asetusega Temple 1:1 viigi. Kuna kaks kümneminutilist lisaaja perioodi väravaid juurde ei andnud, hakati lööma penalteid, vahendab Soccernet.ee.

Põhihooaja viimased kaks kohtumist vigastuse tõttu vahele jätnud Meinhard mängis konverentsi poolfinaalis 42 minutit ning oli penaltiseerias Tulsa neljas lööja. Ta lõi palli vasakusse ülanurka, mis andis tema võistkonnale penaltiseerias 3:1 võidu.

