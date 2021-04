Eesti parimad FIFA mängijad saavad võimaluse mängida MM-il

Võimalus Eesti koondisesse pääseda on Eesti kodanikul või Eesti elamisloa omanikul, kes on vähemalt 16-aastane. Turniir toimub FIFA 21 PlayStation 4 versiooniga ning osalemiseks on vajalik PS+ konto. Eesti võistluse eelturniir toimub 22. aprillil algusega kell 19 ning finaalturniir kaheksa mängija osavõtul peetakse päev hiljem, 23. aprillil kell 19. Turniiri korraldab e-Sport Media Group koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga.

"Senised Eestis peetud FIFA turniirid on osutunud väga populaarseteks ning mul on hea meel, et õnnestus käed lüüa jalgpalliliiduga, et selgitada välja ametlik Eesti koondis. 23. aprillil toimuval finaalturniiril võtavad osa seniste meistrivõistluste seitse paremat, kuid pidasime õiglaseks, et Eesti koondise esindamiseks anname kõikidele huvilistele ühe võimaluse lisaks. Seega, kui mängid FIFA-t ja soovid Eesti paremikuga oma taset võrrelda, siis tasub kindlasti end 22. aprillil toimuvale turniirile registreerida!" sõnas e-Sport Media Group eestvedaja Andri Allas.

Turniiri mängitakse populaarse FIFA Ultimate Team (FUT) mängulaadis. Meeskonna reiting võib maksimaalselt olla 86 ning varumeestepingil peavad olema mängijad, kelle oskuseid on hinnatud 100 palli süsteemis vähemalt 75-le. Maksimaalselt võib võistkonnas olla 2 TOTY/ICON kaarti.

"FUT on kindlasti FIFA mängijatele tuttav ning proovisime leida tasakaalu, kuidas seda mängulaadi turniiril kasutada. Kooskõlastasime reeglid FIFA-ga ning lisaks tegime sel teemal tihedalt koostööd Eesti parimate FIFA mängijatega, kes tundsid, et eelpool mainitud reitingud annavad võimaluse ka nendele, kes pole siiamaani oma võistkonda väga palju aega investeerinud," lisas Allas.

Koondislasi ootavad ees virtuaalselt toimuvad rahvusvahelised sõpruskohtumised maikuu vältel ning seejärel valikmängud, mis leiavad aset 20.–23. maini. Turniiril mängitakse 1 vs. 1 süsteemis nii Xboxil kui ka Playstationil. Rahvusvahelised sõpruskohtumised jätkuvad ka valikturniiri järel juuni- ning juulikuus.

Kui FIFA 21 Eesti koondisesse pääseb turniiri kaks paremat, siis kolmanda koha omanik jääb varumängijaks. Juhul kui Eestil õnnestub pääseda finaalturniirile, mis toimub Taanis 18.–22. augustini, siis reisiks finaalturniirile Eesti turniiri esikolmik. Finaalturniiril mängitakse 2 vs. 2 süsteemis.