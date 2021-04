Koroona laastas finaali jõudnud TLÜ-d, haigust põdes pool naiskonda

Tallinna Ülikooli korvpallinaiskond on kaotanud meistriliiga finaalseeria kaks esimest kohtumist suhteliselt kindlalt, kuid võistkonda on tõsiselt häirinud ka läbipõetud koroonaviirus.

Tallinna Ülikooli kaotas Tartu Ülikool/Kalevile finaalseeria esimese kohtumise 26 ja neljapäeval teise 11 punktiga. Seega võib tartlannade esimene medal pärast 30-aastast pausi olla kohe kuldne.

"Ma ei taha pugeda mingite asjade taha. Vastane on väga enesekindel ja väga hea. Aga haigusepaus, mis meie võistkonnas oli, laastas," lausus TLÜ peatreener Janne Schasmin ERR-ile.

"Meie emotsioon on väga kõrge - me tahame ja võitleme -, kuid on näha, et ülemaailmne pandeemia on jätnud kahjuks jälje. Inimvõimetel tegelikult on mingid piirid. Mul ei ole oma mängijatele mitte ühtegi etteheidet."

Schasmini sõnul ei soovi ta mängijaid viimse piirini viia, et vältida haiguse põdemisest tekkivaid tüsistusi. Peatreeneri teatel nakatusid vahepeal isolatsioonis olnud naiskonnas umbes pooled liikmed, sealjuures tema ise.

"Minu esimene küsimus arstidele oli "kas nüüd on kõik?", sest kõik arstlikud tagasisided on tulnud, et tegelikult peaks treenima hakkama alles kuu aja pärast. Mul on väga suur südamevalu, sest elu ei ole ainult korvpall."

"Ma väga tahaks, et need noored naised ei peaks meie suure emotsiooni ja tahtmise pealt kuidagi pärast ütlema, et peatreener võttis selle otsuse vastu," ütles Schasmin. "Kohutavalt raske on, aga see mitte kuidagi ei vähenda Tartu head emotsiooni, hooaega ja kokkumängu."

Hetkel on TLÜ naiskond kolme võiduni peetavas seerias null-kaks taga. Mis võiks olla salarelv, et seeriat veel päästa? "Salarelv oleks [olnud] võib-olla vaktsiini näol natuke varem. See on võib-olla nooruses, uljuses ja suures tahtmises, aga ütlen uuesti - mitte tervise hinnaga."