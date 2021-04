Üha enam Flora naisi hakkab palka saama

Klubi spordidirektor ütles välja, et Flora plaanides on kogu esindusnaiskonna tasustamine järgmise kahe hooaja jooksul. Peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnul on see märk senisest heast tööst.

"Me oleme alati proovinud töötada võimalikult professionaalselt. Ma usun, et sellist asja ei oleks keegi meile pakkunud või sellist võimalust isegi arendanud, kui see, mida me tegime, oleks olnud kuidagi midagi vähemat," lausus ta ERR-ile.

Klubi ajaloo esimene naisprofipallur on sellest hooajast Hispaaniast kodumaale naasnud Lisette Tammik. "Kindlasti see on väga suur au olla esimene, aga ma väga loodan, et ka teised tüdrukud saavad selles osaliseks ja väga vinge, et Flora just see esimene klubi on, kes niimoodi otsustas selle sammu edasi teha."

Tammik tõi Hispaaniast ja Itaaliast, kus ta viimastel hooaegadel pallis, kaasa ka väärtuslikke teadmisi, mida nüüd Eestis jagada. "Ma jäin rahule kuidas ma sinna sisse sulandusin ja kõige sellega, aga võib-olla jääb veits kripeldama, et see vigastus tuli ja no pole midagi parata. Jalgpalli osas kindlasti see intensiivsus, kiirus, võib-olla otsuste tegemine ka veel kiiremini - ma üritan seda kõike ka oma trennikaaslastele edasi anda."

Juba sellel aastal võib klubi lepingu sõlmida veel kuni kolme esindusnaiskonna mängijaga. "Esimesed sammud on ikkagi need, kus eesmärk on saavutada see, et kõik mängijad on kasvõi poolprofid," lausus Ševoldajeva. "See profiklubi eesmärk on natuke pikem protsess ja see on ka arusaadav, aga juba see, et me selles suunas hakkasime tegema esimesi samme on ikkagi väga märkimisväärne."

Peatreener loodab, et professionaalsemaks muutumine aitab klubil teha ka viimast väikest kvalitatiivset sammu edasi, et ka eurosarjas edu saavutada.