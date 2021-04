Ronnie O'Sullivan alustab MM-i debütandi vastu

Mullu kuuendat korda maailmameistriks tulnud O'Sullivan ja Joyce on kohtunud ajaloo jooksul kolm korda ning kahel juhul on peale jäänud O'Sullivan, sealjuures kuu aja eest WST Pro Series turniiril Milton Keynesis.

Kui O'Sullivan on ala suurkuju ja pääsenud tänavusel hooajal viie reitinguturniiri finaali, siis ligemale 20 aastat on Joyce pidanud piirduma mängudega MM-i kvalifikatsioonis. Tema karjääri säravamateks tulemusteks on kaks UK Championshipi veerandfinaali (2010 ja 2017).

Maailma esinumber ja eksmaailmameister Judd Trump kohtub esimeses ringis kaasmaalase Liam Highfieldiga, keda on ta on samuti kaks korda võitnud ja kellele korra 2010. aastal alla jäänud.

Kui Joyce pole varem põhitabelis mänginud, siis maailma edetabelis hetkel 49. kohta hoidev Highfield korra 2018. aastal nii kaugele siiski jõudis, kaotades kohe avaringis põhja-iirlasele Mark Allenile.

Kolmanda asetusega austraallane Neil Robertson läheb esimeses ringis vastamisi hiinlase Liang Wenboga, neljanda paigutusega Mark Selby kohtub norralase Kurt Mafliniga ja viienda asetusega šotlane John Higgins mängib hiinlase Tian Pengfeiga.