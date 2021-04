Eesti jalgpallur valiti USA-s põhihooaja parimaks uustulnukaks

Tulsa teenis American Athletic konverentsis põhihooajal kuue meeskonna seas teise koha ning kohtub poolfinaalis Temple'iga. Meinhard lõi kaheksa mänguga seitse väravat (sealhulgas viis võiduväravat), olles konverentsi parim skooritegija. Parima ründava mängija auhinna teenis ta kuue peatreeneri hääletusel, kirjutab Soccernet.ee.

"Olen Alexi üle superõnnelik," ütles Meinhardi treener Tom McIntosh Tulsa Hurricane'i kodulehele. "Tal on olnud rasked aastad, aga tema visadus ja treeningud kandsid vilja. Ta on need auhinnad oma tööga välja teeninud."