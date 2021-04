Treeningul õnnetusse sattunud Nibali Giro d'Italia sattus küsimärgi alla

Hiljuti Tenerifelt mäestikulaagrist oma Šveitsis Luganos asuvasse kodusse saabunud Nibali kukkus rattaga Itaalia piiri lähistel ning viidi kohe haiglasse kontrolli.

"Nibali on radiograafilises kontrollis Lugano haiglas, et täpsemalt aru saada, kui tõsine probleem on," teatas Nibali kodumeeskond Trek-Segafredo.

Viimati võistles Nibali 20. märtsil Milano - San Remol. Esmaspäeval pidanuks ta alustama Alpi velotuuri, millele järgnenuks Giro d'Italia, Tour de France ja olümpiamängud.

Kodarluu vigastused on ratturite seas üsna tavapärased, sest enamasti kukutakse randmete peale. Kõige hullemal juhul võib rattur võistlustelt eemale jääda kuni kaheks kuuks.

Giro d'Italia velotuur algab 8. mail.