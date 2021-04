Tänavu enim matše võitnud venelane alustas ka hooaega liivaväljaku hästi

Venelane Andrei Rubljov (ATP 8.) vajas Monte Carlo Mastersil vaid 68 minutit, et jõuda kolmandasse ringi, alistades itaallase Salvatore Caruso (ATP 89.) tulemusega 6:3, 6:2.

"Olen oma esimese mängu üle liivaväljakul õnnelik," ütles Rubljov mängujärgses intervjuus. "Kuna ma ei harjutanud enne liival palju, siis tundsin end loomulikult veidi pinges. Caruso on siin mänginud kvalifikatsioonidest alates, seega ta oli liivaväljakuga juba harjunud ja ta oli väga ohtlik. Mul on hea meel, et võitsin kohtumise kahe setiga."

Rubljov on sel hooajal võitnud 21 kohtumist ning jätkab vastavas pingereas esikohal. Mullu Prantsusmaa lahtistel veerandfinaali jõudnud venelane püüab Monte Carlo Mastersil kindlasti võitu.

Veerandfinaalkoha eest asub ta võistlustulle üheksanda asetusega hispaanlase Roberto Bautista Agut'ga või Tommy Pauliga (ATP 54.).