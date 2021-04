Kolmest Eesti noorest tennisistist jätkab Tuneesias teises ringis vaid üks

Eesti noortennisistid osalevad kolmandat turniiri järjest Tuneesias, kuid neist viimane võistlus Megrine'i linnas on eelmistest tugevam, sest kuulub ITF-i juunioride 3. kategooriasse.

Sel põhjusel ei olnud ka Liisa Varul asetatud nagu kahel eelmisel turniiril, kuid tal õnnestus ikkagi võita Tuneesia tennisisti Amira Bargaouid, kes seisul 7:5, 6:7, 4:1 andis loobumisvõidu, kirjutab Tennisnet.ee.

Elisabeth Iila kaotas kõige napimalt, kui jäi kaheksandana asetatud türklannale Leila Nilufer Elmasile alla 4:6, 6:2, 6:7. Markus Mölder kaotas Tuneesia mängijale Mohamed Amin Oueslatile 4:6, 3:6. Kvalifikatsiooniturniiril mängisid Brit Martin ja Grete Gull, mõlemad said ühe võidu ja kaotuse ega pääsenud põhitabelisse.

Paarismängud algavad kolmapäeval. Mölder on taas paaris inglase William Janseniga, kellega nad eelmise turniiri võitsid. Kuna nüüd on tegemist 3. kategooriaga, siis on tulemust korrata keeruline. Ka Iila/Varul osalevad taas koos paarismängus.