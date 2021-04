Minaškin: kõige tähtsam on, et tundsin lõpuks oma maadlust

Viimati kaks aastat tagasi kodusel MK-etapil pronksmedali võitnud Eesti esijudoka Grigori Minaškin jõudis sarnase saavutuseni taas aprilli esimesel nädalavahetusel, kui võitis kraadi võrra kangemal Antalya suure slämmi turniiril kolmanda koha. Lisaks kindlustas kogutud punktisaak ka olümpiakoha ja andis tubli doosi enesekindlust.

"Minu jaoks oli see väga tähtis medal, õigel ajal tuli see tulemus," rääkis Minaškin intervjuus ERR-ile. "Loomulikult, see oli olümpiapunktide kogumine ka ja selle medaliga on kõik kinni praegu, aga kõige tähtsam oli see, et ma lõpuks tundsin oma maadlust enne tähtsaid võistlusi, mis tulevad tulevikus, see on mulle kõige tähtsam."

Juba neljapäeval sõidetakse Lissaboni, kus reedel algavad Euroopa meistrivõistlused. Minaškin ei taha öelda, et on enne EM-i parimas vormis, sest vormi ajastab ta eelkõige tähtsaimaks võistluseks ehk olümpiaks.

"EM-ile lähen maadlema iga matš järgi ja proovin endast kõike anda, aga tuleb mis tuleb. Ma ei oska niimoodi prognoosida, ma kunagi ei prognoosi. Proovin endast kõike anda ja vaatame, mis tuleb," ütles Minaškin.

Lisaks EM-ile ootavad enne olümpiat juunikuus ees veel ka maailmameistrivõistlused. See nõuab rohkelt laagerdamist, kus vaim kipub nüristuma.

"Praegu on kahes kohas läinud päris hästi need laagrid, Türgis olime sel aastal juba kolm korda laagris ja pärast EM-i korrladavad jälle Slovakkias ühe laagri, kus me olime ka enne Gruusiat. Seal on kõik hästi, aga seal istuvad kõik hotellis, õue ei tohi minna, ainult käid söömas, trennis, tagasi tuppa," kirjeldas Minaškin laagrielu.

Minaškin astub EM-il võistlusmatile pühapäeval.