Jäähokikoondise peatreener: mäng Poolaga tuleb väga raske

Tallinnas treeninglaagrisse kogunenud Eesti jäähokikoondis osales viimati mõnel turniiril poolteist aastat tagasi. Nii tänavune kui ka eelmise aasta esimese divisjoni MM-turniir jäi koroonapandeemia tõttu pidamata ja nüüd kasutatakse võimalust ühiselt harjutada ja võistelda.

"Juba endalgi tekkis väike igatsus koondise järgi. Ikka on tore näha sõpru ja mängida koos, esindada ikkagi Eesti koondist ja veel sellisel turniiril nagu nüüd Poolas. Arvan, et saame sealt hea kogemuse," rääkis Eesti koondise ründaja Rasmus Kiik intervjuus ERR-ile.

Eesti koondises on mitmed varasemalt ka MM-võistlustel meeskonda mahtunud mängijad eesotsas väravavahi Villem-Henrik Koitmaaga. Kogenud tegijate kõrval moodustavad valdava osa meeskonnast siiski noortekoondiste mängijad, kel karastus meestekoondise turniirilt veel puudub.

"Ma arvan, et siin on juba mõned sellised noored, kes on väga tänulikud, et saavad koos meestega koos trenni teha üldse. Siis nähakse, milline on tase ja kui palju pean juurde panema, et tulevikus võistkonda pääseda," ütles peatreener Jussi Tupamäki.

Erinevatel põhjustel jäävad nii laagrist kui ka turniirist Poolas eemale mitmed tuntud mängijad eesotsas Robert Rooba, Kristjan Kombe ja Robert Arrakuga. Lisaks Poolale kohtutakse Läti U-20 koondise, Leedu ja Horvaatiaga.

"Ma arvan, et esimene mäng Poolaga tuleb väga raske. Tean seda juba, aga teame seda ka kõik ja see on meile väljakutse," jätkas Tupamäki.

Kiik lisas: "Me ei saa öelda, et läheme turniiri võitma, aga ei lähe ka kaotama. Proovime iga mäng anda endast parima. Kindlasti turniiri viimased mängud on meil juba paremad. Arvan, et anname endast kõik ja proovime mõne mängu võita. Eks näeb, mis turniiril lõpuks saab."