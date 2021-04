Sisekaitseakadeemia sai esimesena Tervisliku ülikoolilinnaku sertifitseerimismärgise

"Kõrgkoolides, kuhu koguneb edumeelne osa elanikkonnast, peaks olema tervislikku ja säästlikku eluviisi soodustav keskkond, võimalused kehaliseks aktiivsuseks ja mitmekülgseks toitumiseks ning kõik see võiks iseenesestmõistetavana meie igapäevaellu kuuluda. Kui oskame teha tervislikke valikuid ja oleme nendega harjunud, kanduvad need edasi ka vilistlaste töökohtadesse ja peredesse. Omamoodi on see programm justkui maailma parandamine, milles tuleb alustada iseendast," tõdes akadeemias programmi tegevusi koordineeriv spordijuht Epp Jalakas.

Programm on üles ehitatud kriteeriumite täitmisele. Kõrgkoolil tuleb koguda ja esitada tõendeid, mis näitavad nõuete täitmist ja tõendite piisavuse korral kinnitab audiitor nende vastavuse kehtestatud tingimustele. Kokku on eri valdkondades sada kriteeriumit. Sisekaitseakadeemia on täitnud sajast kriteerumist juba 39.

Programm annab akadeemiale võimaluse tervishoiuküsimustega terviklikult ja regulaarselt tegeleda, parandades seeläbi õpilaste, töötajate ja kogukonna heaolu. Akadeemia on juba kaardistanud erinevad tegevused ja loonud kriteeriumidele vastavaid valdkonna arendusrühmi, kaasates kõiki akadeemia liikmeid ja erinevaid huvigruppe.

Paralleelselt uute arendustegevustega on akadeemia esitanud aktiivselt tõendeid seni liikumise ja spordi ning vaimse tervise ja haiguste ennetuse valdkonnas tehtu kohta, mille alusel on jõutud sertifitseeritud staatuseni. Edasiste tegevuste ja andmete esitamise järgi selgub, millal ja millise taseme märgi meie kõrgkool tulevikus saab.

Akadeemias on peetud programmi arenduspäev ja uute eesmärkide kavandamisel kaasatakse võimalikult suurt osa akadeemia kogukonnast.