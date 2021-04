Raasiku/Mistra lõpetab debüüthooaja kodusaalis liidri vastu

Tükk aega tagasi põhiturniiri võidu kindlustanud Servitil on liigatabelis 34 silma. HC Tallinn vajab Tapa vastu punkti, et teine koht kindlustada ning neljandaks ehk Serviti poolfinaalivastaseks enam langeda ei saa. HC Tallinnal on 23, Viljandi HC-l 21 ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil 19 punkti, ent mulkidega võrreldes kaks mängu varuks.

Tallinna tulemuste taga on lihtne põhjus

Kolmapäeval Kalevi spordihallis Tapat võõrustav Tallinn on sel kalendriaastal pidanud üheksa liigamängu ning kaotanud vaid korra – võõrsil Servitile. Tapa vastu häviti hooaja avamäng 23:33, aga järgmised kaks omavahelist kohtumist võideti kindlalt.

"Tänavuse aasta heade tulemuste taga on lihtne põhjus. Sügisel oli meil tihti kaks või kolm mängu nädalas ning koosseis polnud piisavalt sügav, et neid soovitud tasemel mängida. Samas annab sügisene Soome meistriliigas osalemine just nüüd dividende," hindas HC Tallinna peatreener Risto Lepp.

"Siiski meeldib mulle väga rütm, kus on vaid üks kohtumine nädalas, sest nii saab paremini ja vahetult valmistuda. Koosseisu täienemine lisas ohtralt kvaliteeti ka treeningprotsessi, kus poisid on aastavahetuse järel väga tublit tööd teinud. Arenguruumi ja potentsiaali on meil veel aga palju, sest tihti oleme võitnud küllalt keskpärase mänguga," analüüsis Lepp.

Jüri Lepp: lootsime enamat, aga teisedki arenevad

Raasiku/Mistra debüüthooaeg meistriliigas on toonud kaks võitu Tapa üle ning 17 kaotust. Neljapäeval peetakse viimane mäng Aruküla spordihoones valitseva meistri Serviti vastu, kellega just rünnakul ollakse senistes kohtumistes raskustes oldud – neljas omavahelises liiga- ja karikamängus visati parimal juhul 17 väravat.

"Serviti on kindlasti sammu edasi astunud, aga areng toimus teisteski tiimides. Viljandi sai Rasmus Otsa näol kõva täienduse, Kehral on tugevad välismaalased, Tapa näitas Balti liigas mitmele tugevale vastasele hambaid ja Tallinn tõusnud heasse hoogu," lahkas Raasiku/Mistra juhendaja Jüri Lepp.

"Meie lootused olid ehk veidi suuremad, aga kogemus oli minu jaokski esmakordne – sulatada kaks meeskonda üheks. Lisame siia koroonaviirusest tingitud mured ja mitme mängija kaitseväeteenistuse ning me ei suutnud päris seda taset välja mängida, mida soovinuks," sõnas kogenud treener.

"Hooaja teises pooles andis löögi mängujuht Martin Kalveti käevigastusega rivist langemine. Kogenud Sten Toomla täidab seda rolli vist esmakordselt karjääris ning Danel Žigadlo või Arno Vare on veel väga noored meistriliiga jaoks. Samas oleme meeskonnaga kõvasti tööd teinud ja koormuste tõus peaks mängukvaliteedis avalduma uuel hooajal," lootis Lepp.