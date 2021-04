Autoralli MM-sari tahab laieneda Venemaale, USA-sse ja Indiasse

Autoralli MM-sari soovib lähiaastatel laieneda uutele territooriumitele ja sihikule on võetud maailma suurriigid, sest mitmed asjapooled soovivad kommertspõhjustel nendel kihutada.

"WRC promootor - keda toetab FIA (rahvusvaheline autospordilit) - teeb koostööd kohalike alaliitude ja võistluste korraldajatega üle maailma, et oma võimalustest selget pilti saada," lausus FIA rallidirektor Yves Matton väljaandele Autosport.

"WRC jaoks on oluline mitmekesisus ja kohalikest tingimustest parima välja võtmine, nii et jätkame erinevate uuenduslikke ettepanekute vastuvõtmist üle maailma - meie strateegia on endiselt globaalne haare."

Mattoni sõnul on oma sõna ka autotootjatel. "Globaalset haaret ei sihi mitte vaid FIA, vaid ka tootjad - nad nõuavad minekut Hiinasse, Põhja-Ameerikasse, Venemaale ja tulevikus ka riikidesse nagu India."

Hiina oli lähedal MM-sarja jõudmisele juba 2016. aastal, aga äärmuslikud ilmaolud lõhkusid MM-ralliks mõeldud teed ja etapp jäi toona ära. USA-s pole sõidetud aga alates 1988. aastast ning tegemist on ühe osaleja ehk Fordi koduturuga.

Küll aga astuti hiljuti samm edasi, sest tänavu on esimest korda pärast 2010. aastat kalendris Jaapani ralli. Tegemist on koduse ettevõtmisega Toyota meeskonna jaoks.

Viimase aasta jooksul on MM-sari täienenud pigem väiksemate kohtadega - mullu sõideti esmakordselt Eestis ja Monzas, tänavu augustis lisandub etapp Belgias. Kuid need on koroona-ajastu näited, mis ei pruugi mõne aasta pärast enam kehtida.

Mattoni sõnul on pandeemia vaibumisel plaanis rallide valimisel pöörduda tagasi standardprotseduuride juurde. "Pidevalt muutuv olukord on meilt nõudnud rohkem avatust, loomingulisust ja kohanemist kui minevikust," selgitas endine Citroeni tiimiboss.

"Oleme ürituste korraldamisel proovinud erinevaid asju - see on meile andnud võimaluse olla rohkem uuenduslik," jätkas Matton. "Saadud kogemused ja sel perioodil käivitatud uued protsessid lubavad meil ehitada paindlikku ja efektiivset MM-sarja."