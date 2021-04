Soome ralli võib lükkuda sügisesse

Kuna mullu Jyväskylä lähistel ei sõidetud ja toetamast loobus ka peasponsor Neste, siis tähendas see korraldajatele rahaliselt valusat tagasilööki.

Seetõttu ollakse seisus, kus tänavust etappi soovitakse tingimata korraldada koos publikuga ja võimalik, et selle tagamiseks lükatakse kuupäevi edasi.

Hetkel on Soome ralli kavas hooaja kaheksanda etapiga 29. juulist 1. augustini, kuid alternatiivse mõttena on üleval selle nihutamine septembrisse ehk perioodile pärast Akropolise rallit (9.-12. september).

"Numbrid ei mängi fännideta välja. See on asja kokkuvõte," lausus üks anonüümseks jäänud allikas portaalile DirtFish. "Hetkel on WRC promootori ja FIA vahel kõnelused, kus uuritakse võimalusi lükata võistlus septembrisse, olemaks kindel, et raja äärde saab kaasata pealtvaatajad."

Soome ralli on alati peetud suvel, mistõttu oleks sügisene võistlus ühest küljest harjumatu, kuid võib tekitada ka taristu-alaseid väljakutseid.

Nimelt kasutatakse ralli võõrustamiseks paljuski Jyväskylä ülikooli hooneid, mis on aga kooliajal hõivatud. Samuti koosneb meditsiiniline personal suuresti ülikooli töötajatest, kel on aktiivse semestri ajal samuti teised kohustused.

Teeolud ei peaks aga eeldatavalt vihmasemast perioodist kannatama. "Ma ütleks, et september poleks nii halb," kommenteeris DirtFishile Ott Tänak.

"Soomes on juba olemas selline teekate, mis on vihmaga suhteliselt okei, nii et ei peaks suur probleem olema. Eks vaatame. Ma olen Soomes septembris sõitnud ja asi polnud väga hull."