Raul Must trotsib olümpiapiletile mõeldes koroonaohtu

Märtsi lõpus Poola turniiril enam kui aastapikkuse mängupausi lõpetanud sulgpallur Raul Must plaanib lähikuudel osaleda veel mitmel turniiril, et enne oma neljandat olümpiat koguda väärt mängupraktikat.

Vaevalt, et Raul Must mullu veebruaris Austria turniiril aimata oskas, et see jääb talle enam kui aasta jooksul viimaseks võistluseks. Tänavu märtsi lõpus sai sunnitud võistluspaus Poolas lõpuks otsa, kui Must jõudis teise ringi. Päris rahule ta sellega ei jäänud, kuid hea oli taas tippkonkurentsis heidelda.

"Võistlus pani järgmise käigu sisse, pärast võistlust oli vorm oluliselt parem. Võistlema peab ja kui nüüd olümpiat silmas pidada, siis ma loodan enne teha igal juhul vähemalt kolm võistlust," rääkis Must ERR-ile.

Terve eelmise aasta Must ainult treenis Eestis, enne tänavuse hooaja algust tabas veel üks tagasilöök.

"Kõvad trennid jäid eelmisesse aastasse. Aasta alguses oli koroona, jäin ise ka haigeks ja viirus nõrgestas nii tugevalt, et mul lõid ka muud tervisehädad välja," tõdes Eesti esinumber.

Kui möödunud aasta lõpus Must võistlustel pandeemiaohu tõttu osaleda ei tahtnudki, siis nüüd enam kõrvale jääda ei saa. Olümpial on ta praeguse seisuga sees, aga punkte on vaja, et konkurente mitte mööda lasta.

"Tundub, et mingis mõttes on see uus normaalsus. Kui konkurendid võistlevad ja ma jään koduseks, siis võib sama hästi ka spordiga lõpetada. Paraku on see niimoodi, et tuleb käia ja mingisuguseid riske võtta," sõnas Must.

Aprilli lõpus kavatseb Must osaleda EM-il, pärast seda mais turniiridel Portugalis ja Hispaanias. Juuni-juulikuu plaanid on esialgu lahtised.