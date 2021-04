Loeb MM-sarja naasmisest: kui Wilsonil on abi vaja, siis miks mitte?

"Ma ei ole sellele mõelnud ega seda otsinud. Aga võib-olla," vastas Loeb ralliportaali DirtFish küsimusele, kas ta on jätkuvalt WRC-s sõitmisest huvitatud.

"Sellel aastal on minu jaoks peamiseks sõita Dakari rallil ja XE-s [elektriautode maastikurallisarjas]. Need on minu põhiprogrammideks. Kui keegi mulle helistab - kui Malcolmil [M-Spordi tegevdirektor Malcolm Wilson] on mind vaja ja ta palub mul rallil kaasa lüüa, siis miks mitte?" jätkas prantslane.

Loebi naasmine tema meelisrallile Monte Carlos on Dakari ralli tõttu raskendatud, kuid legend lisas: "hooaeg ei koosne vaid Montest, on teisigi rallisid. Kui Malcolmil on ühel päeval kedagi vaja - mitte kogu hooajaks - siis miks mitte? Ma ei lähe küll Soome, aga Türgi oli näiteks mälule hea."

Loeb oli 2005. aastal M-Spordiga liitumisele lähedal, toona väisas ta võistkonna peakontorit ja testis ka Ford Focus RS WRC04 rallimasinat.

"Vestlus oli siis tõsine, rääkisime sellest, mida Sebastian soovis ja kuidas see töötanud oleks," meenutas Wilson DirtFishile. "On tore kuulda, et ta on ikka huvitatud! Mõistagi on meie prioriteediks täiskohaga koosseisu kinnitamine, aga kindlasti oleks see midagi sellist, millele mõtleksime."