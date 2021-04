Jäähokikoondis koguneb Poolas peetavaks turniiriks

Erinevatel põhjustel jäävad sel korral koosseisust eemale mitmed vanemad olijad ja oma debüüdi teeb mitu noort, kes tänavu Eesti meistriliigas mängukogemust said.

''Sel korral on tegu üsna noore koosseisuga. Ühelt küljelt on vanemate olijate puudumine noortele heaks võimaluseks ennast näidata, eriti kaitsemängijatel. Nii mitmelgi välismaal mängival noorel on hooaja jooksul koroonaviiruse tõttu mänguaega vähe kogunenud ja sellest tulenevalt on soov koondist esindada suur. Treeneritetiimil tulebki nüüd parimad võimalikud kombinatsioonid kokku panna ja löögivõimsaima koosseisuga Poola Eestit esindama sõita," kommenteeris koondiste mänedžer Jüri Rooba.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks toimusid Rahvusvahelise Jäähokiliidu (IIHF) otsusega tänavu vaid kõrgeima divisjoni maailmameistrivõistlused:; ära jäid nii noorte MM-alagrupiturniirid, mida võõrustanuks Eesti Tondiraba jäähallis, naiste hokikoondise võimalus suurele areenile naasta III divisjoni turniiril, kui ka I divisjoni B-grupi turniir Poolas Katowices, kus osalenuks meeste A-koondis. Alternatiiviks maailmameistrivõistluste alagrupiturniirile, korraldab Poola kõrgetasemelise turniiri, kus lisaks võõrustajamaa koondisele on kutsutud omavahel rahvusvaheliselt mõõtu võtma Läti U-23, Leedu, Horvaatia ja Eesti esindusmeeskonnad.

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid

Villem-Henrik Koitmaa (3.10.1990) HC Panter EST

Juri Bahturin (18.02.2002) Tartu Välk 494 EST

Kolossov Aleksandr (7.02.1990) Narva PSK EST

Mölder Conrad (6.10.1999) HK Dukla Michalovce SLO

Kaitsjad

Hendrik-Paul Laosma (20.04.2000) Haukat FIN

Nikita Holostov (4.01.2004) HC Vipers EST

Janek Tehnikov (26.07.2003) KJT Haukat U19 FIN

Eduard Slessarevski (16.03.1999) HAKI FIN

Kondrad Kudeviita (27.04.2004) Borlänge HF SWE

Sander Stetski (23.08.2002) HC Panter EST

Artjom Anufrijev (19.02.2001) Haukat FIN

Johannes Tammeorg (23.08.2004) HC Panter EST

Rico Marder Velja (11.06.2004) HC Vipers EST

Patrick Kookmaa (27.11.2003) HC Panter EST

Ründajad

Vadim Vasjonkin (3.04.1996) Tönsberg Vikings NOR

Rasmus Kiik (18.11.2000) Turku TuTo U20 FIN

Artjom Gornostajev Artjom (17.08.1993) Muik FIN

Robin Harly Mürkel (25.01.2002) Karhu Kissat U20 FIN

Nikita Puzakov (14.03.2001) Haukat FIN

Emil Svartbro (11.07.1999) Tyresö/Hanviken SWE

Andre Linde (26.01.1999) Haukat FIN

Morten Arantez Jürgens (17.04.2000) Jukurit U20 FIN

Artemi Aleksandrov (28.08.2000) Nittorps IK SWE

Viitanen Mark (4.04.1998) Turku TuTo FIN

Kirill Lodeikin (5.01.2001) IK Guts SWE

Andrei Rozinko (5.07.2000) HC Everest EST

Fabian Hast (25.04.1999) Tyringe SoSS SWE