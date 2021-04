Käsipallileegion: Johannson loodab Steauaga tabeli esimeses pooles lõpetada

Rumeenia meistriliigas mängiti mammutlik "mulliturniir", kus Martin Johannsoni tööandja Bukaresti Steaua sai kaks võitu ja kaks kaotust. Tabelis tagapool olevatest tiimidest oldi üle, esineliku meeskondadele jäädi küll napilt, aga siiski alla. Johannsoni arvele kogunes nädalaga neli väravat.

Johannson: kehvematest oleme üle, kõvemaid ei hammusta

Kaotuseta jätkab rumeenlaste kõrgeimas sarjas Bukaresti Dinamo ja esiviisik kipu vaikselt eralduma. 33 punktiga kuuendal kohal oleva Steaua selja taga mahub jälitajate kolmik kahe punkti sisse. Johannson loodab, et Steaua suudab hooaja lõpetada tabeli ülemises pooles.

"Hooaja kestel ikka ootad ja loodad, et saab lõpuks tiimimootori kõik silindrid tööle, aga ei. Meeskonna keskmine tase on võrreldes varasemate aastatega langenud ning peab aktsepteerima, et kuulumegi hetkel tabeli keskele. Kehvematest satsidest oleme ikka üle, kuid kõvemaid pähkleid ei hammusta läbi," tunnistas Johannson.

"Igas mängus miskit ei klapi. Pühapäeval tegid väravavahid vist kokku seitse-kaheksa tõrjet, hämmastav, et ainult 26 väravat lasime visata. Kaitses võideldi ja blokeeriti ning see osa ongi ainus mis meil hetkel enam-vähem toimib, muu on nagu loterii," kirjeldas kümnendat hooaega Rumeenias palliv joonemängija.

"Tuleb see hooaja lõpp ära kannatada ja ehkki play-off'e ei toimu, oleks kena esimesse poolde jääda. Liiga lõppedes mängitakse veel karikaturniir, äkki on hea loosiõnne korral seal võimalik midagi saavutada. Muidu aga ennustan suvist suurpuhastust, sest praeguse koosseisuga suuri plaane ei tee," sõnas Steauas järgmiselgi hooajal jätkav Johannson.

Grištšuk poolfinaali, Patrail ja Jaanimaa jätkasid võidukalt

Pühapäeval 33-aastaseks saanud Mait Patrail sai koos Rhein-Neckar Löweniga Saksamaa Bundesligas tabelisse kaks võitu. Neljapäeval alistati kodus HSG Nordhorn-Lingen 30:26 (17:12) ja pühapäeval võõrsil HSC 2000 Coburg 31:28 (14:13). Patrail tähistas sünnipäeva ühe värava ja ühe resultatiivse sööduga.

Saksamaa tugevuselt kolmandas liigas naasti platsile pärast viis kuud kestnud pausi. 2. Bundesligasse tõusu nimel alustasid võitlust 14 klubi, nende seas Karl Roosna tööandja 1. VfL Potsdam. Avamängus tuli tunnistada Hageni VfL Eintrachti 32:26 (15:10) paremust. Roosna väravaid kirja ei saanud ja eksis korra karistusviskel.

Venemaa kõrgliiga põhiturniiril jääb pidada üks voor ja Moskva CSKA kindlustas teist kohta 32:23 võiduga Volgogradi Kaustiku üle. Dener Jaanimaa viskas pealinlaste kasuks kaks väravat. Liider HC Tšehhovskije medvedil on 42 ning CSKA-l 39 punkti, kolmandat kohta hoiab Peterburi Neva 37 silmaga.

Esimesena edenesid Tšehhimaa meistriliigas nelja parema sekka kahe tabamusega panustanud Martin Grištšuk ja Praha HC Dukla, alistades Jicini HBC Ronal 35:29 (19:14) ning võites seeria 3:0. Kõigis teistes veerandfinaalides oli laupäevaste mängude järel seeriaseis 2:1, ent pühapäeval selgus Dukla vastaseks Plzeni Talent tym.

Prantsusmaa esiliigas ei teeninud Jürgen Rooba ja Nice'i Cavigal Handball võidulisa, sest eelmisel nädalal tehti 27:27 (14:11) viik Sarrebourg Moselle Sud HB-ga ning kaotati Massy Essonne HB-le 25:28 (13:12). Roobalt neis mängudes vastavalt viis ja kuus väravat, kuid nizzalased libisesid kõrgliiga üleminekumängudest nüüd viie punkti kaugusele.