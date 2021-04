Tuuli Tomingas läheb operatsioonile

"Kuna Eestis puudub lihasrõhu mõõtmise võimalus pingutuse pealt, siis lähen kirjelduste alusel diagnoositud säärelihase survesündroomi operatsioonile," ütles Tomingas Õhtulehele.

"Madise jaoks on see uus asi, ta pole seda opereerinud," märkis Tomingas. "Ta polnud väga kursis, kui palju seda tehtud on. Kui ta võttis asja tõsisemalt uurimise alla, siis ta leidis, et see on nii uisutamises kui ka uisustiilis suusatamises olnud väga levinud probleem ja 94 protsenti operatsioonil käinutest said sellele ka lahenduse."