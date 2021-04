Põlva Serviti võitis käsipalli Balti liigas pronksmedali

Vastupidiselt laupäevale sai Serviti sel korral kohe mängu algul ülekaalu, aga jäi ikka 0:2 ja siis 1:4 taha. Finaalturniiril tähelepanuväärses vormis olevatest Leedu väravavahtidest tegi nüüd Rytis Cipkus häid tõrjeid, ehkki põlvalaste rünnak oli tervikuna rabe. Serviti tagaajamisaktsioon algas nagu tavaliselt, heast kaitsest.

Jürgen Lepassonilt hakkas tulema tõrjeid, vastast hoiti kaheksa minutit väravata ning rünnakumäng muutus kiiremaks. 18. minutil tuli Ülljo Pihuse tabamusest 7:7 viik. Veel kolmel korral jõuti viigini, 22. minutil tegi seisuks 10:10 juubilar Alfred Timmo, kel täitus pühapäeval 25. eluaasta.

Eduseisu aga Serviti ei jõudnud, kannatlikult rünnanud vastane lubati uuesti eest ja poolajavileks juhtis Varsa-Stronglasas 15:12. Teist pooltundi alustas Eesti liigaliider veelgi agressiivsema kaitsega, varieerides ka 5-1 formatsiooniga, kus Mario Karuse pidurdas mängujuht Žygimantas Miceviciust.

Rünnakul tuli ridamisi õnnestumisi Henri Sillastelt ja 41. minutil seadis Timmo tabav vise jalule viigi, 17:17. Kohtumise esimest eduseisu pidi veel viis minutit ootama, aga siis tulistas Timmo ristnurka, viies Serviti juhtima 19:18. Võrdne heitlus jätkus ning viimast kümmet minutit alustati 20:20 viigiseisul.

Põlvalased tegutsesid kaheminutilises vähemuses suurepäraselt ja 52. minutil tuli sünnipäevalaps Timmo järjekordsest pommviskest 23:21. Saavutatud nappi edu Serviti enam käest ei andnud ning naasis kolmeaastase vaheaja järel Balti liiga medalistide sekka.

Eesti meistri võidunumbrid olid 26:24, Sillaste ja Sander Sarapuu viskasid viis ning Timmo ja Anatoli Tšezlov neli väravat. Vastaste täpsemad olid Micevicius ja Tautvydas Petrušauskas viie tabamusega. Balti liiga hooaja sümboolsesse koosseisu nimetati põlvalastest vasakäärena Mathias Rebane ja joonemängijana Ülljo Pihus.

"Meie jaoks väärtuslik medal, seda enam, et polnud mitu aastat esikolmikusse jõudnud. Alustasime sama kehvasti kui eile poolfinaalis ja avapoolajal hoidsid meid vee peal Jürgen Lepassoni tõrjed. Pidin vaheajal tavapärasest veidi kurjemalt selgitama, et lihtvead on vaja välja rookida," kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Taktikalised variatsioonid, mis finaalturniiriks ette valmistasime, hakkasid lõpuks toimima. Hästi sekkusid nii Sillaste kui ka Sarapuu ning väga osavalt tegutsenud Miceviciuse saime 5-1 kaitsega taltsutatud. Neljast finaalturniiri poolajast ühega võib seega rahule jääda," analüüsis Musting.