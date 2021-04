TÄNA OTSE | Põnevuskohtumises lähevad vastamisi Nõmme Kalju ja Levadia

Viimati kohtusid meeskonnad mullu novembris, kus jäi tulemusega 2:0 peale Levadia. Nõmme Kalju võitis viimati eelmise aasta juunis samade väravate arvuga. Viimase 20 kohtumise jooksul on Levadial seejuures võite viis, Kaljul kaheksa ja viiki on lepitud seitsmel korral.

Tänavust hooaega on paremini alustanud Levadia, kes on võitnud kõik kolm peetud kohtumist. Kalju on pidanud korra tunnistama aga ka kaotust, kui aprilli algul jäädi 0:1 alla Narva Transile.

Nõmme Kalju abitreener Marko Kristal: "Meie esitused paranevad iga mänguga ning Levadia vastu on samuti eesmärgiks kolm punkti!"

Nõmme Kalju mängija Kaspar Paur: "Meeskonna eesmärk on see mäng võita!"