TÄNA OTSE | Eesti neljapaat heitleb EM-il medalite nimel

Oma poolfinaalis pälvis Eesti ajaga 5.45,46 teise koha Itaalia (5.43,22) järel. Kolmandana jõudis A-finaali Leedu nelik (5.46,49). Teisest poolfinaalist pääsesid kuue parema hulka Holland (5.42,60), Suurbritannia (5.45,31) ja Poola (5.46,62).

"Sõidu esimene pool ei olnud kindlasti nii sujuv kui päev varem. Me ei saanud tehniliselt nii ideaalselt kokku kui lootsime, aga sellelegi vaatamata sõidu teises pooles hoidsime enda kätte võideldud koha ära ja see on taaskord tõestus, et treeningud on olnud väga head," võttis poolfinaali kokku Kaspar Taimsoo intervjuus ERR-ile. "Kindlasti anname (finaalis) endast kõik, mis meil anda on ja kindel on see, et Itaalia ja Holland on olnud viimased paar aastat klass omaette, aga meie seda ei pelga ja kindlasti proovime anda neile korraliku lahingu."

Mullu sügisel Poznanis krooniti selle paadiklassi Euroopa meistriks Holland, järgnesid Itaalia ja Leedu. MM-i eelmisel aastal ei toimunud, 2019. aastal kuulusid esikolmikusse Holland, Poola ja Itaalia.