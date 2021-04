Sorga lõi kontrollmängus Lindpere kunagise koduklubi vastu värava

Erik Sorga tööandja D.C. United mängis kolmanda hooajaeelse kontrollmängu liigarivaali vastu, kus tuli leppida Joel Lindpere kunagise koduklubi New York Red Bullsi vastu 1:1 viigiga. D.C. Unitedi värava eest hoolitses Sorga.

Teiseks poolajaks Norra ründaja Ola Kamara asemel mängu sekkunud Sorga avas skoori 52. minutil. Red Bulls lõi viigivärava 11 minutit hiljem, kui Daniel Royer realiseeris penalti, kirjutab Soccernet.ee.

See ei ole esimene kord, kui Sorga on D.C. Unitedi eest Red Bullsi vastu skoorinud, sest eestlase ainus tabamus MLS-is pärineb just Red Bullsi vastu, kui Sorga oma debüüthooajal D.C. Unitedile kaheksandal üleminutil 1:0 võidu kinkis.

D.C. United on nüüd pidanud kõik kavas olnud kontrollmängud. MLS-i uus hooaeg algab järgmisel nädalavahetusel, 17. ja 18. aprillil.

