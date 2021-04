Lume tõttu jäetakse Türgi velotuuri esimene etapp ära

Kui ratturid laupäeval ärkasid, avanes neile akendest tihe lumesadu. Ootamatud talvised olud sundisid korraldajaid velotuuri avaetapi ära jätma ning karavan sõitis teise etapi starti Konya linna, kus peaksid olema paremad olud.

Mullu jäeti Türgi velotuur koroonaviiruse pandeemia tõttu ära. Sel aastal oli esialgse kava järgi kavas kaheksa etappi, mis pakuvad võimalusi nii ronijatele kui sprinteritele. Mitmepäevasõidul osaleb ka kolm World Touri meeskonda: Astana-Premier Tech, Deceuninck-Quick Step ja Israel Start-Up Nation.

#TUR2021's 1st stage from Nevşehir to Ürgüp is cancelled due to heavy snow. See you next time Nevşehir!



TUR'un Nevşehir'den Ürgüp'e uzanan 1. etabı, yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Tekrar görüşmek üzere Nevşehir!



