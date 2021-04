Leedu klubile kaotanud Serviti heitleb Balti liigas pronksmedali pärast

Eesti meistrivõistluste liider ja tänavu EHF European Cup sarjas veerandfinaali jõudnud Serviti sõitis Klaipedasse pisut "haavatuna". Lisaks põlveoperatsioonil käinud Andris Celminšile jäi eemale ka viimase loomulik asendaja paremsisemise kohal ja eelmistel nädalatel heasse hoogu tõusnud Otto Karl Kont, kellele teeb valu õlg.

Kohtumise alghetked ei ennustanud midagi head – mõlemapoolselt agressiivselt alanud mängus eemaldas Läti kohtunikepaar kolmel korral kaheksa minuti jooksul Serviti mängija, ent ei kordagi leedukaid. Dragunas sai 4:1 juhtima ning põlvalased kaotasid kokkupõrke tagajärjel veel ka jalga vigastanud väravavaht Eston Varuski.

Serviti pääses põgusalt mängu sisse, Sander Sarapuu vähendas 12. minutil kaotusseisu minimaalseks, 5:6 ja kuus minutit hiljem Alfred Timmo seisuks 6:8. Siis aga viskas Dragunas kuue minutiga viis vastuseta väravat ja juhtis 13:6. Vaheajaks olid võõrustajad ees 16:10.

Teise pooltunni algul hakkas Serviti vastast hooga taga ajama – Timmo tabas ühel ja Ülljo Pihus kahel juhul. Korraks tärganud lootusekiir kustutati siiski Dragunase poolt kiirelt. Hiljem kohtumise parimaks mängijaks valitud Leedu koondise väravavaht Benediktas Pakalniškis tõrjus suurepäraselt ja rünnakulgi sujus kõik.

Järjekordne vahespurt, seekord suisa skooriga 7:1 viis Dragunase 45. minutil juhtima 23:14 ning mängu päästa ei õnnestunud. Leedu tänavune karikavõitja jõudis Balti liiga finaali 28:21 võiduga. Pihus viskas Serviti kasuks neli ning Timmo ja Mathias Rebane kolm väravat. Deividas Virbauskas tabas klaipedalaste poolel üleplatsimehena üheksa korda.

"Algas kõik vägagi halvasti ja oma rütmi leidmisega olime raskustes. Võib öelda, et tavapärast mängukindlust ei leidnudki. Platsil polnud täna liidrit ja mõlema vasakukäelise tagamehe puudumine andis loomulikult tunda rotatsioonis," tunnistas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Dragunas mängis hästi, seda peab muidugi tunnustama. Meie tegime keskmise partii ja siin seltskonnas sellisega midagi ei saavuta. Pühapäevane pronksimäng on meile tähtis ja usun, et mängijadki tahavad seda võita. Mullune hooaeg jäi lõpetamata, medaleid ei saanud kuskilt, nüüd on selleks võimalus," lisas Musting.

Finaalturniiri teises mängus kohtusid kaks Leedu klubi. Dragunas sai finaalivastaseks Vilniuse VHC Šviesa. Põhiturniiri võitnud vilniuslased olid poolfinaalis selgelt paremad Alytuse Varsa-Stronglasasist tulemusega 32:21 (16:7) ja kohtuvad finaalis kaks esmakordselt kullamängule jõudnud meeskonda.

Balti liiga kohamängud Klaipedas:

11.04. 13:00 Pronksimäng: Põlva Serviti – Alytuse Varsa-Stronglasas

11.04. 16:20 Finaal: Klaipeda HC Dragunas – Vilniuse VHC Šviesa