Kodus võidutsenud HC Panter viigistas karikavõistluste finaalseeria

Võitjate ridades olid resultatiivsed Jaanus Sorokin, Danil Tsarkovskõi ja Mihkel Võrang. Tartu Välk 494 väravad viskasid Fedor Gusõnin ja Mark Tihhomirov.

"Mänguline distsipliin vedas meid pisut alt. Võtsime mittevajalikke kaheminutilisi

karistusi, mille vastane kasutas ära. Meil ei läinudki mäng algusest peale käima. Töötame vigadega ja oleme valmis homseks mänguks," kommenteeris mängu Välk 494 peatreener Aleksei Bogdanov.

"Alguses tegi meil väravavaht Villem-Henrik Koitmaa väga head tööd ja võitlesime kõik korralikult. Mul on selle üle äärmiselt hea meel," ütles HC Panter peatreener Märt Eerme. "See võit ei tulnud kergelt, aga tegime üsna head tööd kõik 60 minutit. Meil on väga palju mängijaid, kes saavad esmakordse kogemuse selliseid mänge mängida. Teame, et see on pikem asi ja pole veel läbi - homme läheb edasi."

Esimeses karikavõistluste finaalmängus alistas Tartu Välk 494 vastased tulemusega 5:1.

Otsustav kohtumine ootab mängijaid ees pühapäeval Tartus.