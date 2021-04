Kehv ilm tekitab segadust, kuid olümpianormi jahtiv Tilga jätkab rekordigraafikus

Kümnevõistlejad alustasid teist päeva 110 m tõkkejooksuga, kus Tilga ajaks mõõdeti esimeses jooksus 15,16. Teises jooksus startinud Saluri sai kirja 15,18. Päeva kiireima aja jooksis Garrett Scantling, kelle tulemuseks oli 14,18.

Kettaheites sai Tilga päeva parimana kirja kolmandal katsel 47.13 meetrit. Athensis vaid üksikaladel kaasa lööv Maicel Uibo heitis 42.92 meetrit ja sai kolmanda tulemuse, Saluri oli 40.17 meetriga viies.

Teivashüppe eel muutus ilm Athensis nii kehvaks, et võistlust otsustati jätkata sisetingimustes. See ei tohiks mõjutada Tilga olümpianormi jahtimist. Teivashüppes sai ta kirja 4.92 meetrit. Eelmises rekordiseerias ületas Tilga 4.70 meetrit, mis tähendab, et ka teivashüppest sai eestlane korraliku punktilisa. Saluri ületas 4.92 ning Uibo 5.12.

Kaheksa ala järel juhib võistlust Scantling, kellel on 7051 punkti. Tilgal on 6882 silma, millega ta edestab rekordigraafikut 300 punktiga. Saluri on neljandal positsioonil 6578 silmaga. Oma rekordigraafikust on ta maas 87 punktiga, kuid kui kaks järgmist ala õnnestuvad, siis võib 8000 piir siiski alistuda.

Kuu aja eest USA üliõpilasliiga NCAA sisekergejõustiku meistrivõistlustel seitsmevõistluse isikliku rekordi 6264 punkti peale viinud Tilga sihikul on Tokyo olümpianorm 8350 silma.