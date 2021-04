HC Tallinn alistas üliolulises mängus Kehra, võidulisa sai ka Viljandi

Täiseduga juhtiva Põlva Serviti järel jätkab teisel positsioonil HC Tallinn, kel 23 punkti ning võimalus kolmapäeval võiduga Tapa üle oma koht kindlustada. HC Viljandil on 21 silma, ent pidada on vaid üks kohtumine. Kehral on 19 punkti juures küll kolm mängu ees, kuid omavaheliste mängude saldo on HC Tallinnal mõlema lähikonkurendi vastu plussis.

Pealinlased pöörasid põnevuslahingu endi kasuks teisel poolajal

HC Tallinn ja HC Kehra olid tänavu liiga- ning karikamängudes vastamisi olnud viis korda. Ühe viigi juures oli mõlemal kirjas kaks võitu, ent meistriliigas polnud pealinlased kaotanud. Kumbki meeskond tõi Kalevi spordihalli peaaegu täiskoosseisu.

HC Tallinnal olid tagasi eelmise kohtumise vahele jätnud Mikk Pinnonen, Jesper Bruno Bramanis ja Marius Aleksejev ning HC Kehral haigusest tervenenud Vladislav Naumenko ja Dmõtro Jankovski. Viimast kaht kasutas peatreener Mart Raudsepp siiski säästlikult, lisaks oli vigastusega eemal joonemängija Anton Borovski.

Tähtsa mängu närvilisus kandus platsile ja esimesed rünnakud möödusid tulemuseta. Kiiremini said krambist üle külalised ning asusid Janar Mägi ja Sigmar Seermanni väravatest 4:1 juhtima. Siis pani Aleksejev pealinlaste puuri kuueks minutiks lukku ja HC Tallinn jõudis viigini, ehkki vastased katsid mängujuht Kaspar Leesi personaalselt.

Võrdne heitlus jätkus, kuid vaikselt haaras initsiatiivi HC Tallinn. Suurepärases hoos olnud ukrainlasest paremäär Dmõtro Turtšenko viis võõrustajad 18. minutil esmakordselt juhtima 7:6 ning kuus minutit hiljem oldi pärast Leesi tabamust kahega peal – 11:9. Kehra lõpetas avapoolaja aga 5:1 spurdiga ning Mägi tegi puhkepausiks seisuks 14:12.

Teise pooltunni algulgi olid võtmerollis väravavahid, sest nii Aleksejev kui ka Viktor Nikolajev näitasid suurepäraseid tõrjeid. Veel 38. minutil juhtis Kehra 17:15, kuid siis vedasid Lees ja Markus Viitkar kodumeeskonna ette. Leesi väravast sai HC Tallinn 19:18 edu ning järgmised 14 minutit tabatigi kordamööda – HC Tallinn sai ühega juhtima, HC Kehra viigistas.

Seisul 24:24 realiseeris Turtšenko karistusviske ja Marek Karu tegi 26:24. Mägi ja Lees olid veel korra täpsed ning HC Tallinn sai ülitähtsa 27:25 võidu. Turtšenko viskas üheksa, Lees viis ning Viitkar ja Pinnonen neli väravat. Kaks päeva tagasi 34. sünnipäeva tähistanud Mägi tabas üleplatsimehena HC Kehra kasuks kümme korda, Seermann lisas kuus väravat.

Viljandi HC maruline algus lõppes kindla võiduga

SK Tapa/N.R. Energy oli kahel eelmisel hooajal Viljandi HC käest korra kätte saanud nii võidu kui ka viigi, tänavusest kolmest eelnevast kohtumisest lõppesid kaks Viljandi võiduga ning detsembris tehti 25:25 viik. Laupäeval alustasid mulgid võimsalt – Rasmus Ots tõrjus Aleksander Oganezovi karistusviske ja saadi 4:0 eduseis.

Tapa jõudis avaväravani, kui täis oli tiksumas kaheksas mänguminut. 17. minutiks oli sellele lisatud veel vaid üks ning Mikk Varik viis kiirrünnakust Viljandi 9:2 juhtima. Tapa sai küll mängu sisse, aga kodumeeskond hoidis kindlat eduseisu ning vaheajaks juhiti 14:9. Väravatega ei saanud hõisata teiselgi pooltunnil.

Rail Ageni vähendas Tapa kaotusseisu 34. minutil, kuid siis spurtis jälle Viljandi ja Oliver Ruut tegi kaheksa minutit hiljem võõrustajate eduseisuks 19:10. Viljandi kontrollis kohtumist lõpuni ja võitis 28:18. Varik ja Ruut viskasid viis ning Andrei Basarab neli väravat. Tapa kasuks tabas Ageni seitse ja Oganezov viis korda.